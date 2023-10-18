Экономика

Чистая прибыль «Росгосстраха» за 9 месяцев года превысила 4 млрд рублей

За первые три квартала 2023 года СК «Росгосстрах» получила чистую прибыль в размере более 4,2 млрд рублей. Данные приведены из отчетности по ОСБУ, опубликованной компанией.

За первые 9 месяцев этого года сборы страховой премии «Росгосстрахом» составили почти 61,3 млрд рублей, на 18,5% больше чем за аналогичный период годом ранее. Значительную часть страховой премии в январе-сентябре компании принесли страхование имущества физических и юридических лиц, моторные виды страхования (ОСАГО и каско), добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев.

Выплаты по договорам страхования и перестрахования составили за три первые квартала 23,6 млрд рублей.

За счет успешной работы в 2023 году «Росгосстрах» нарастил активы до 147,4 млрд рублей со 139 млрд рублей по состоянию на конец прошлого года. Собственный капитал страховщика вырос за этот период с 53,7 млрд рублей до 57,9 млрд рублей.