Минфин проработает вопрос о госрегулировании цен на пиво и сидр

«Обращение поступило в аппарат правительства РФ и направлено в Минфин России для экспертной проработки», - сказал собеседник агентства.

Ранее комитет Госдумы по экономической политике предложил дополнить перечень товаров, в отношении которых разрешено госрегулирование цен, пивом, сидром и другими перечисленными напитками. Письмо с просьбой проработать такую идею было направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Как отмечалось в обращении, в соответствии с приказом Минфина уже регулируются цены на водку, бренди, коньяк, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28%. Кроме того, установлена минимальная розничная цена на игристые вина - с 1 января 2023 года она составляет 239 рублей за 0,75 литра. Аналогичное решение для пива и сидра предложили проработать, чтобы снизить их нелегальный оборот, защитить жизнь и здоровье потребителей, обеспечить конкуренцию на рынке и поступление дополнительных доходов в бюджеты.