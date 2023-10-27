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Экономика

«Пятёрик» и «косарик»: новые купюры с другими городами со скандалом ввели в оборот

27.10.2023 11:00|ПсковКомментариев: 0

Банк России 16 октября заявил о введении в обращение банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей с новым дизайном. Однако уже через два дня регулятору пришлось останавливать печатный станок. Внешний вид тысячерублевой бумажки вызвал скандал. Чем она шокировала публику, какие новые города украшают российские бумажные деньги, как долго «старые» деньги будут в ходу и каким способом мошенники пытаются нажиться на модернизации денег - подробности в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.

 

Без креста

В отличие от старой концепции, когда каждый номинал был посвящен одному городу (например, на 50-рублевой банкноте Санкт-Петербург), новый дизайн охватывает целый федеральный округ и его столицу. Поменялась и география. Хабаровск на пятитысячной купюре уступил место Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. «Основное изображение лицевой стороны - стела «Европа - Азия», на оборотной стороне представлены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66 параллель» (Полярный круг) в Салехарде», - сказано в официальном описании банкноты.

Сине-зеленую тысячу, где раньше красовался Ярославль, теперь украшают виды Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа. На одной стороне высится Никольская башня Нижегородского кремля, оборот вместил коллаж из Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башни Сююмбике на территории Казанского кремля, Музея археологии и этнографии в Уфе. С этими-то видами и приключился казус.

Музей татарского народа в Казани расположен в бывшем православном храме. Нынешнее здание Дворцовой церкви было построено во второй половине XIX века по распоряжению императора Николая I. После революции церковь была разграблена. Службы прекратились. Внутри в разное время размещались столовая, склад, архив. В 2002-м году постройку отреставрировали, но религиозные функции она не выполняет, поэтому крест на купол решили не возвращать. В таком виде церковь-музей и попала на банкноту - без креста. Что вызвало волну возмущения. В основном, негодовавших смутил выбор объекта для изображения. Не нашлось другой церкви с внешним видом по канонам? Рядом с бывшим храмом стоит башня Сююмбике, увенчанная мусульманским полумесяцем. Так они и попали вместе на банкноту. Авторы дизайна, скорее всего, имели в виду показать Казань как место пересечения разных культур. Но вышло иначе.

«К отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно. Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть», - так ситуацию прокомментировал Владимир Легойда, отвечающий в РПЦ за взаимодействие со СМИ.

Уже 18 октября Банк России объявил об остановке выпуска купюры и доработке дизайна. В обществе это известие вызвало две эмоции. Во-первых, радость коллекционеров, которые потирают руки в предвкушении момента, когда можно будет завладеть редкой банкнотой. Во-вторых, тревогу у тех, кто регулярно читает в СМИ о похождениях мошенников.

Нет разменки

Смена дизайна - и без того опасный момент для кошельков. За прошедшие 10 дней появилось немало новостей о том, как злоумышленники «меняют» купюры старого образца на новые.

«Аргумент - привычные нам пятитысячные со дня на день перестанут использоваться, нужно спешить. Мошенники представляются сотрудниками Центрального банка или социальной службы. Аферисты вежливо предлагают приготовить все сбережения к заранее оговоренному времени, когда человек сможет передать их для обмена», - описывает схему замначальника отдела защиты информации главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Потехин.

В итоге владелец «старых» купюр в обмен на них получает в лучшем случае ничего, а в худшем подделку, за которую может сам попасть под статью, если попробует расплатиться фальшивкой.

При этом на сайте Банка России подробно описано, как выглядят настоящие пятитысячные купюры и какими признаками подлинности обладают. Но нет ни слова про тысячные бумажки, потому что их дизайн придется придумывать заново. Непонятно также, будут ли уже отпечатанные «неправильные» банкноты выведены из оборота, или они продолжат законное хождение - все-таки какая-то часть за два дня успела выйти на свободный рынок. Все это порождает широкое поле для обманных действий.

Главное, что нужно знать о новых деньгах - банкноты старого образца остаются в ходу.

«Обновленные банкноты номиналом 5000 рублей поступят в оборот не скоро. Необходимо время на адаптацию оборудования для приема и выдачи банкнот. По мере его настройки банкноты будут появляться в обращении. Они будут обращаться наравне с привычными для нас банкнотами образца 1997 года. Никакого обязательного обмена нет и не будет! - успокаивает Валерий Фролов, и.о. управляющего отделением Псков Банка России. - Замена одних купюр на другие будет проходить естественным образом - по мере износа и обветшания старых банкнот. На это уйдет не один год».

Так что можно не спешить доставать «Хабаровск» из заначки. Свою функцию в качестве платежного средства он будет выполнять еще долго. Тем более, не стоит трогать «Ярославль», с заменой ему после скандала пока до конца не определились.

Обнуление и обновление

Не все знают, что летом прошлого года дизайн обновила также 100-рублевая банкнота.

Виды большого театра ушли в прошлое, теперь на банкноте Спасская башня Кремля и новый Ржевский мемориал советскому солдату.

Жителям Псковской области такая купюра может запросто достаться в виде сдачи в магазине, несколько месяцев назад в регион поступила первая партия сторублевок в обновленном дизайне. Другое дело, что наличные в ходу все меньше, а потому шанс в ближайшее время увидеть похорошевшую «Москву» невелик.

Банк России видоизменяет банкноты с момента их ввода в оборот в 1998 году. Тогда вместе с новыми купюрами была проведена деноминация. С ценников в магазинах и с денежных знаков удалили три нуля. То есть тысяча превратилась в один рубль. В оборот вернулась копейка. Так как обновление пришлось на 1 января, на купюрах стоит предыдущий год, в течение которого были напечатаны первые партии, то есть первая модификация датируется 1997-м. Первоначальный дизайн опирался на внешний вид банкнот, введенных в оборот незадолго до реформы, в 1995 году. Фактически, это были те же купюры только без трех нулей. Например, 50 000 рублей с Санкт-Петербургом превратились в 50 рублей с тем же внешним видом. Его виды до реформы украшали банкноты в 1000 рублей. Так как этот номинал превратился в 1 рубль, своей банкноты он лишился. Самой крупный на тот момент номинал был у купюры достоинством 500 рублей. Этот же дизайн был самым свежим, 500 000 рублей с Архангельском были выпущены в оборот менее чем за год до реформы.

В 2001 году в линейке купюр появился новый номинал - 1000 рублей. Однако Владивосток на него возвращать не стали, банкноту посвятили Ярославлю. Отрисовали ее в том же дизайне, степень защиты усилили, как и на уже существующих банкнотах.

2004 год - новая модификация, носящая технический характер.

2010 год - вновь усиление защиты существующих банкнот и выпуск купюры самого высокого на сегодняшний день достоинства в 5000 рублей. Купюра с Хабаровском стала последней в прежнем дизайне.

В октябре 2017 года Банк России представил широкой публике два новых номинала в 200 и 2000 рублей. Территории для нанесения на деньги выбирали через голосование в интернете. В итоге «Владивосток 2000» и «Крым 200» стали первыми банкнотами в совершенно новом дизайне и в не характерной ранее для российских бумажных денег синей и зеленой цветовой гамме.

По плану Банка России в следующем году будут обновлены купюры номиналом 500 рублей («Архангельск»), в 2025-м модернизация затронет номиналы в 10 («Красноярск») и 50 («Санкт-Петербург») рублей. Будет ли вновь произведена смена городов и какая именно, пока неизвестно. До завершения обновления введение новых номиналов, например, обсуждаемое внедрение 10 000 рублей одной бумажкой, не рассматривается.

Нет только информации о 5-рублевой банкноте с Великим Новгородом, которая номинально все еще в ходу, что вызывает приступы ревности псковичей. Обновление дизайна бумажных денег дает надежду городам, ранее обделенным вниманием печатного двора.

Юлия Магера

Теги: #деньги #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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