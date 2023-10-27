Экономика

Предпринимателям хотят упростить переход в самозанятые

Людям, которые занимаются бизнесом, но теперь решили стать самозанятыми, не придется отправлять уведомление об этом в налоговую. Новую версию законопроекта, доработанного после получения отрицательного отзыва правительства, удалось согласовать с Минэкономразвития и Минфином, рассказала соавтор инициативы, заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. Депутаты планируют внести законопроект 27 октября.

Сейчас бизнесмен может стать самозанятым, если у него нет наемных сотрудников, его доход не больше 2,4 миллиона рублей в год и он не собирается продавать подакцизные товары. Такой режим может выбрать и индивидуальный предприниматель, чтобы платить налоги по минимальной ставке. На профессиональный доход, полученный от клиентов — физических лиц, это четыре процента, а от компаний и индивидуальных предпринимателей — шесть процентов. Чтобы встать на учет, достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог».

Но если до этого предприниматель использовал другую систему налогообложения — упрощенную для сельхозтоваропроизводителей или патентную, по закону ему нужно отправить уведомление о том, что он прекратил ее применять, в налоговый орган по месту проживания или предпринимательской деятельности. Сделать это надо в течение месяца после постановки на учет в качестве самозанятого. Если не выполнить это требование, статус самозанятого аннулируют.

Многие предприниматели, которые переходят в статус самозанятых, или забывают отправить уведомление, или делают это с опозданием, или вообще не знают о такой обязанности, отметили авторы инициативы. В итоге бизнесмены теряют статус, и им приходится платить налоги и сборы в повышенном размере по сравнению с налогом на профессиональный доход — по ставкам, предусмотренным в выбранной до этого системе налогообложения.

Чтобы этого избежать, депутаты Наталья Костенко, Андрей Дорошенко и Иван Демченко предложили внести в закон о самозанятых поправку, по которой физическое лицо со дня постановки на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход будет считаться прекратившим применение УСН, единого сельскохозяйственного налога или патентной системы налогообложения.

Это третья версия законопроекта, упрощающего для предпринимателей переход в самозанятые. Так, в предыдущей редакции был пункт, который обязывал операторов электронных площадок и банки обеспечить людям, которые хотят начать платить налог на профдоход вместо других налогов, возможность отправить уведомление об этом в электронном виде.

Оба раза правительство давало отрицательное заключение на законопроект. Претензии были в числе прочего к тому, что предприниматели не обязательно прекращают предыдущий вид деятельности, когда становятся самозанятыми.

Депутаты доработали инициативу с учетом замечаний. Так, отказались от пункта, предусматривающего создание специального банковского сервиса. Механизм будет максимально простой: человек регистрируется в приложении «Мой налог» и автоматически утрачивает статус плательщика единого сельскохозяйственного налога или налогов, предусмотренных УСН и патентной системой.

Новую редакцию депутаты планируют внести в Госдуму 27 октября. «Мы наконец-то согласовали подходящую версию с Минэкономразвития и Минфином», — сказала Наталья Костенко «Парламентской газете».

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года, но не раньше чем через месяц после официального опубликования.