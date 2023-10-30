Экономика

ВВП России вырос с начала года почти на три процента

В январе-сентябре российский ВВП вырос почти на три процента, а в сентябре — более чем на пять процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

«По результатам девяти месяцев увеличение ВВП составило 2,8 процента, это предварительная оценка Минэкономразвития. Если брать отдельно сентябрь, то показатель был почти вдвое выше — более пяти процентов в годовом выражении», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, значительный вклад в общую динамику ВВП вносит отечественное производство, а также создание экономики предложения.

«Этим занимается правительство по поручению главы государства. С января по сентябрь выпуск промышленных товаров увеличился более чем на три процента. Здесь локомотивом <…> является обрабатывающая промышленность. За девять месяцев года рост там превысил семь процентов», — отметил глава правительства.

Он добавил, что уже пятый месяц подряд темпы роста в машиностроении превышают 20 процентов, а вместе с химическим и металлургическим — это почти 90 процентов расширения выпуска обрабатывающих производств. Двузначные показатели отмечаются и в таких секторах, как компьютеры, электроника и оптические изделия, электрооборудование, мебель и других, перечислил премьер.

Вслед за ростом предложения российской продукции повышаются и доходы бюджета, подчеркнул Мишустин. Так, сначала года и до середины октября ненефтегазовые поступления увеличились почти на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.