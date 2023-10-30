Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
бизнес-ланчи вкусные обеды
Взаимодействие отраслевых профсоюзов
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Господин Рейтингомер
как в кино «Первый свадебный»
Досуг псковского школьника
Теплый дом ЛОНГРИД
«Зенча-Псков» возрождение
«Истфакт» Остров обезьян
Региональные меры соцподдержки
Профориентация школьников
как не впасть в уныние осенью
Экономим на покупках
Денис Иванов о патриотизме
«Метражи» сельская ипотека
 
 
 
ещё Экономика 30.10.2023 08:240 Для банковских операций россиян предлагают привлекать доверенных лиц 31.10.2023 21:400 ВВП России вырос с начала года почти на три процента 31.10.2023 17:583 Андрей Михеев: Псковская область имеет богатый опыт в реализации программ сотрудничества 31.10.2023 14:070 Максимальная ставка по вкладам в Сбере достигла 14% годовых 31.10.2023 09:284 Готовность получать зарплату в цифровых рублях выразили 40% псковичей — опрос 30.10.2023 19:140 Тарифы на вырубку елей к Новому году утвердили в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 24.10.2023 15:1110 Псковскую городскую больницу объединят с областной 25.10.2023 18:393 «Страхолюдина в трусах разрывает мох»: как наркоманы захватывают семейную зону отдыха в Пскове 25.10.2023 13:517 Ведутся переговоры о присоединении двух улиц деревни Родина к Пскову - Борис Елкин 30.10.2023 10:264 Водитель «Лады» в Пскове сбил маму с детьми на пешеходном переходе 27.10.2023 10:006 Оперативное вмешательство
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

ВВП России вырос с начала года почти на три процента

31.10.2023 21:40|ПсковКомментариев: 0

В январе-сентябре российский ВВП вырос почти на три процента, а в сентябре — более чем на пять процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

«По результатам девяти месяцев увеличение ВВП составило 2,8 процента, это предварительная оценка Минэкономразвития. Если брать отдельно сентябрь, то показатель был почти вдвое выше — более пяти процентов в годовом выражении», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, значительный вклад в общую динамику ВВП вносит отечественное производство, а также создание экономики предложения.

«Этим занимается правительство по поручению главы государства. С января по сентябрь выпуск промышленных товаров увеличился более чем на три процента. Здесь локомотивом <…> является обрабатывающая промышленность. За девять месяцев года рост там превысил семь процентов», — отметил глава правительства.

Он добавил, что уже пятый месяц подряд темпы роста в машиностроении превышают 20 процентов, а вместе с химическим и металлургическим — это почти 90 процентов расширения выпуска обрабатывающих производств. Двузначные показатели отмечаются и в таких секторах, как компьютеры, электроника и оптические изделия, электрооборудование, мебель и других, перечислил премьер.

Вслед за ростом предложения российской продукции повышаются и доходы бюджета, подчеркнул Мишустин. Так, сначала года и до середины октября ненефтегазовые поступления увеличились почти на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Теги: #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к празднованию Хэллоуина в России?
В опросе приняло участие 122 человека
31.10.2023, 22:000 Ключи от квартир в новых домах для детей-сирот в Пскове планируют вручить в декабре 31.10.2023, 22:000 Псковича со шрамами на руках разыскивает полиция 31.10.2023, 21:400 ВВП России вырос с начала года почти на три процента 31.10.2023, 21:380 Касса по нацпроектам в Псковской области составляет 72%
31.10.2023, 21:200 Пскович предстанет перед судом за неоплаченную аренду ноутбука и телефона 31.10.2023, 21:100 Детский омбудсмен проверила условия содержания несовершеннолетних в псковском СИЗО 31.10.2023, 21:000 Росгвардия продолжает отбор кандидатов для поступления в военные институты 31.10.2023, 20:500 В Пскове устранили сбой в работе интернета от провайдера «Телесети плюс»
31.10.2023, 20:400 Итоги реализации проекта «Чужих детей не бывает» подвели в Псковской области 31.10.2023, 20:400 Спрос на специалистов из сельхозсферы вырос более чем на 30% в Псковской области 31.10.2023, 20:360 Соглашение о партнерских связях между Псковом и Выборгом подписали на форуме в Петербурге 31.10.2023, 20:290 Навигация пассажирских катеров завершается в Псковском озере
31.10.2023, 20:200 Циклон «Корд» с ледяными дождями, снегопадами и ливнями ждут в Псковской области 31.10.2023, 20:200 Псков вошел в топ-10 мистических направлений для путешествий осенью 31.10.2023, 20:120 В Пскове перестал работать интернет от провайдера «Телесети плюс» 31.10.2023, 20:001 Россиянка зарезала 4-летнего сына и пошла спать
31.10.2023, 19:400 Более трех тысяч псковичей-пенсионеров получают повышенную фиксированную выплату на детей 31.10.2023, 19:221 Еще одна авария произошла на улице Труда в Пскове 31.10.2023, 19:201 Псковичей призвали снимать наушники при переходе дороги 31.10.2023, 19:140 Авария на Запсковье затрудняет движение от центра Пскова. ФОТО
31.10.2023, 19:000 В настольные игры сыграют во Всемирный день без Wi-Fi в Пскове 31.10.2023, 18:450 Псковские воздушные гимнастки завоевали медали на турнире в Сочи 31.10.2023, 18:300 «Гонки по вертикали»: две большие разницы. ВИДЕО 31.10.2023, 18:273 От сыров до улиток – Псковская область представит на ярмарке на ВДНХ лучшие продовольственные бренды
31.10.2023, 18:151 Вольер выдры Бухли в псковском подворье заняла птица Баклаша 31.10.2023, 18:032 «Гонки по вертикали»: две большие разницы 31.10.2023, 18:000 Тематическая экскурсия «Он, она и Псков» пройдет в музее 4 ноября 31.10.2023, 17:583 Андрей Михеев: Псковская область имеет богатый опыт в реализации программ сотрудничества
31.10.2023, 17:510 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 31 октября 31.10.2023, 17:321 Псковская станция скорой помощи за два месяца приняла на работу более 20 фельдшеров 31.10.2023, 17:160 Спрос на экологов в Псковской области вырос за год на 13% 31.10.2023, 17:071 Сотни мероприятий пройдут в Псковской области к 100-летию со дня рождения Александра Матросова
31.10.2023, 16:584 Кейс Дагестана: могут ли в Пскове вспыхнуть межнациональные конфликты? 31.10.2023, 16:540 «Горводоканал» всегда асфальтирует дорогу и тротуары после ремонта - Андрей Алябьев 31.10.2023, 16:421 Виктор Остренко о новом принципе формирования Молодежного парламента 31.10.2023, 16:360 Программа Натальи Юрченко и Мурада Камалова о псковских фресках получила спецприз на престижном фестивале
31.10.2023, 16:290 «Ночь искусств-2023» в Псковской области: Что? Где? Когда? 31.10.2023, 16:230 Сбер и экономический комитет Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве 31.10.2023, 16:142 На улице Алмазной в Пскове две ночи будут укладывать нижний слой асфальта 31.10.2023, 16:060 Как в кино: «Первый свадебный» открылся в Пскове
31.10.2023, 15:590 Газпромбанк Автолизинг принимает заявки по программе льготного лизинга Минпромторга 31.10.2023, 15:570 Программу продвижения региональных брендов утвердили в Псковской области 31.10.2023, 15:560 Олег Майоров вступил в должность главы Невельского муниципального округа 31.10.2023, 15:420 Семье инвалидов в Пскове предоставят жилье по требованию прокурора
31.10.2023, 15:360 «Гайд-парк»: О новом принципе формирования псковского Молодежного парламента. ВИДЕО 31.10.2023, 15:320 Электрощитовое оборудование устанавливают на станции умягчения воды в Пскове 31.10.2023, 15:260 Рассчитать размер будущей пенсии теперь можно в «Сбербанк Онлайн» 31.10.2023, 15:093 Двух депутатов Госдумы могут лишить полномочий за прогулы
31.10.2023, 14:500 Жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом вспоминают псковичи 31.10.2023, 14:450 «Кузница»: «Горводоканал». Модернизация сетей и подача питьевой воды. ВИДЕО 31.10.2023, 14:360 Скандально известное отделение Почты России возобновило работу в дновской деревне 31.10.2023, 14:210 Базовым моментам уделят особое внимание при обучении Молодежного парламента в Псковской области
31.10.2023, 14:183 Новая обыденность 31.10.2023, 14:160 Иван Белугин вступил в должность главы Локнянского муниципального округа 31.10.2023, 14:070 Максимальная ставка по вкладам в Сбере достигла 14% годовых 31.10.2023, 13:560 О значимости баланса при кураторстве Молодежного парламента рассказал Виктор Остренко
31.10.2023, 13:520 До +12 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 1 ноября 31.10.2023, 13:270 Опубликована афиша акции «Ночь искусств. Россия объединяет» в Изборске 31.10.2023, 13:140 Молодежный парламент станет хорошей площадкой для начала политической деятельности — советник вице-спикера 31.10.2023, 13:100 Красногородский муниципальный округ возглавила Валентина Понизовская
31.10.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о модернизация сетей «Горводоканала» и подаче питьевой воды 31.10.2023, 13:030 Юрий Ильин принёс присягу и вступил в должность главы Опочецкого муниципального округа 31.10.2023, 12:580 Основную задачу нового принципа формирования Молодежного парламента раскрыл Виктор Остренко 31.10.2023, 12:514 Любовь Трифонова вступила в должность главы Новоржевского муниципального округа
31.10.2023, 12:400 Два концерта пройдут в Пскове в честь Дня народного единства 31.10.2023, 12:381 Для нового состава Молодежного парламента сформулирована четкая система мотивации — Юлия Лысова 31.10.2023, 12:330 Капитальный ремонт моста через реку Ливица досрочно завершили в Себежском районе 31.10.2023, 12:220 Особенность Молодежного парламента назвал Виктор Остренко
31.10.2023, 12:180 Жительница Пскова приревновала парня к своей сестре и ранила его ножом 31.10.2023, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» о новом принципе формирования псковского Молодежного парламента 31.10.2023, 12:040 Актер Владимир Яглыч стал амбассадором нового автомобильного бренда Jaecoo 31.10.2023, 12:010 Новорожденным мальчикам в Пскове в октябре чаще всего давали имя Марк
31.10.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 31 октября 31.10.2023, 11:590 «Кузница»: «Горводоканал». Модернизация сетей и подача питьевой воды 31.10.2023, 11:490 Главой Печорского муниципального округа избран Валерий Зайцев 31.10.2023, 11:420 Рейтингомер: нецензурный город, студентка-взяточница и вопрос на 637 миллионов. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru