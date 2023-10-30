Экономика

Псковские аграрии направили более 400 миллионов рублей на приобретение спецтехники

Сельскохозяйственные производители Псковской области приобрели почти 90 единиц специализированной техники и оборудования к концу октября 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору.

Общая сумма приобретенного составила более 400 миллионов рублей — это собственные средства предприятий, а также льготные кредиты и лизинг. Новая техника — это 35 тракторов, 4 кормоуборочных комбайна и 49 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.

Отметим, что с 2020 по 2022 год сельскохозпроизводители приобрели почти 500 единиц новой сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму более 1,8 млрд рублей: 220 тракторов, 36 зерноуборочных комбайнов, 12 кормоуборочных комбайнов и прочую сельскохозяйственную технику и оборудование.