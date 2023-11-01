Экономика

Минсельхоз предложил временно запретить вывоз твердой пшеницы

Минсельхоз предложил запретить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года вывоз из РФ твердой пшеницы, следует из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно временный запрет на вывоз пшеницы твердой (коды 1001 11 и 1001 19 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее – пшеница твердая) из Российской Федерации», - говорится в тексте проекта.

Предусмотрен ряд исключений: в частности, запрет не распространяется на вывоз из РФ твердой пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи, в рамках международных межправсоглашений, а также на вывоз ‎в качестве припасов и в целях обеспечения деятельности воинских формирований РФ за рубежом, пишет РИА Новости.

Запрет также не коснется твердой пшеницы, вывозимой для обеспечения деятельности организаций РФ на архипелаге Шпицберген и на космодроме Байконур, в республики Абхазия и Южная Осетия, а также в Белоруссию - в рамках Союзного государства.