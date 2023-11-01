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Экономика

Россияне сдали в банки 87 тонн мелочи в «Монетную неделю»

02.11.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

В ходе первой всероссийской акции «Монетная неделя», которая прошла под эгидой Центрального банка (ЦБ) РФ с 25 сентября по 8 октября этого года, россияне сдали в банки 87 тонн мелочи. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора.

О том, что в стране впервые пройдет всероссийская «Монетная неделя» (неделей акцию называют условно, сроки проведения могут быть больше или меньше), в конце сентября в интервью «Известиям» сообщил зампред ЦБ Сергей Белов. Он пояснил, что до этого такие акции проходили в отдельных регионах. Во время подобных мероприятий можно обменять скопившуюся дома мелочь на купюры без ограничений и комиссии. А на всероссийской акции в виде бонуса людям могли предлагать новую сторублевку и памятные монеты.

В акции приняли участие почти 3 тысячи подразделений 186 банков.

«В результате мероприятия было возвращено в активный оборот более 20 млн монет на сумму почти 83 млн рублей. Вес составил — 87 т. Активнее всего граждане сдавали монеты 1, 2, 5 и 10 рублей. Доля этих номиналов составила 76% в общем объеме собранных средств», — уточнили в Центробанке.

Там подчеркнули, что «Монетная неделя» вызвала большой интерес, а также привели несколько любопытных примеров. Так, в Омске один клиент принес в банк в металлическом ведре 6 630 монет номиналом 1 рубль.

«В другом банке Омска клиент сдал 13 тыс. монет разных номиналов на сумму 70 тыс. рублей. Мужчина интересуется нумизматикой и ежегодно участвует в подобных мероприятиях. В течение всего года он собирал монеты и готовился к очередной акции, в надежде получить памятные монеты, которые являются достаточно редкими в обороте», — рассказали в пресс-службе ЦБ.

А самое большое количество самых мелких монет сдал мужчина в Новокузнецке Кемеровской области: 1 копейка — 990 штук, 5 копеек — 1084. Правда, в силу низких номиналов за все он получил 64 рубля 10 копеек.

Теги: #банк
Источник: Псковская Лента Новостей
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