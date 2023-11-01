Экономика

Минфин не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль в 2024 году

Минфин РФ не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль и менять базовые параметры налоговой системы, в том числе ставки НДФЛ, в 2024 году, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, которые передаются в материалах на сайте Минфина по итогам встречи с бизнесом на мероприятии компании Б1, в связи с существенным увеличением расходной части бюджета перед министерством стоит задача соответствующим образом выстраивать налоговую политику, пишет РИА Новости.

«При этом базовые параметры налоговой системы сохраняются неизменными, а корректировки затрагивают отрасли с экономический и природной рентой, в которых дополнительные поступления в бюджет можно получить без ущерба для инвестиционной деятельности компаний. По такому принципу в этом году были введены также экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля», - сообщил он.

При этом «повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок, на будущий год не планируется».

«Повышение ставок НДФЛ не предусмотрено в рамках текущего бюджетного цикла и в 2024 году не планируется», - добавил замминистра.