Экономика

Месяц остается у псковичей на уплату имущественных налогов за 2022 год

До окончания срока уплаты имущественных налогов за 2022 год остается четыре недели. 1 декабря - последний день, когда можно заплатить налог за квартиру, земельный участок и автомобиль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что имущественные налоги уплачивает каждый гражданин России, который владеет участком земли, жилым домом, квартирой или комнатой и другой недвижимостью, а также транспортными средствами, включая яхты, катера и снегоходы.

На данный момент поступления по имущественным налогам физических лиц за 2022 год в Псковской области уже составили более 600 млн рублей.

Если налогоплательщик не заплатит указанные налоги вовремя, то уже со следующего дня (с 2 декабря 2023 года) налоговая задолженность будет расти ежедневно за счет начисления пеней.

В том случае, если гражданин до настоящего времени не получил налоговое уведомление или у него возникли какие-либо вопросы по начисленным платежам, налоговики Псковской области советуют оперативно обратиться в налоговые органы по телефону Единого контакт-центра: 8-800-222-2222, а также направить соответствующее заявление через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС России».

Произвести уплату имущественных налогов за 2022 год можно любым удобным способом:

онлайн из Интернет-сервисов «Личный кабинет для физических лиц» или «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, воспользовавшись функцией «Пополнить ЕНС»;

с помощью своего смартфона через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

в ближайшем отделении (или терминал) банка или Почты России;

через отделения МФЦ.

В налоговой добавили, что налоговые уведомления не направлялись, если у налогоплательщика есть льготы, вычеты или другие установленные законодательством основания, которые полностью освобождают гражданина от уплаты налога и если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей.