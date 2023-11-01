Экономика

Инструменты работы с «большими данными» Tele2 презентовала малому бизнесу

Мы живем в эпоху Big Data - данных большого объема, которые можно не только хранить в «облаках», но с помощью различных инструментов использовать для продвижения товаров и услуг, для развития бизнеса. Как использовать аналитику «больших данных» для запуска рекламных кампаний, рассказали специалисты российского оператора мобильной связи Tele2 корпоративным клиентам в Пскове.

Семинар прошел 27 октября и собрал около 30 представителей малого и среднего бизнеса. Подробности — в репортаже обозревателя Псковской Ленты Новостей.

Открыл встречу с бизнес-сообществом Псковской области директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.

«В условиях постоянных перемен и неопределенности успех бизнеса зависит от того, как быстро и точно предприниматели принимают решения. Наши инструменты аналитики на основе больших данных помогают сократить количество ошибок и повысить эффективность рекламных кампаний. Мы готовы помочь предпринимателям выбрать наиболее подходящие технологические решения и добиться успеха в бизнесе», - сказал Сергей Мартынов.

Озеро данных

С бизнес-инструментами участников встречи познакомил руководитель отдела по работе с государственным сектором и крупными корпоративными клиентами макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Алексей Маковский. Он рассказал, чем «большие данные» компании Tele2 могут помочь ее корпоративным клиентам.

«Наверняка, вам как к представителям бизнеса приходили с предложением Big data и рассказывали, как это может помочь вашему бизнесу стать лучше и эффективнее. Но, если вы не совсем понимаете, что такое Big data, наверное, сложно принять решение, нужна ли она вам, и насколько сейчас актуальна», - сказал Алексей.

Он пояснил, что Big data определяется тремя V: Volume (объём), Velocity (скорость) и Variety (разнообразие). «О Big data можно говорить, если объемы получаемых данных составляют от 150 Гб в сутки. Но на самом деле в гигабайтах большие данные уже никто не измеряет - все перешли на петабайты. Скорость обработки и получения этих данных тоже важна: потому что у данных, которые стекаются к нам здесь и сейчас, актуальность очень короткая. Мы должны как можно быстрее их обработать, как-то структурировать и предложить рынку: B2G, коммерческим клиентам или медиасфере», - пояснил он. Что касается третьего V - разнообразия, то, чем разнообразнее данные, тем они интереснее.

Компания Tele2 работает с огромным потоком информации. Алексей Маковский пояснил, почему данные от мобильных операторов актуальны: «Их много. 90 процентов трафика в рунете - это мобильный интернет. Смартфоны и планшеты победили. Меньшая часть населения использует для выхода в интернет ноутбуки и, тем более, стационарные компьютеры. В среднем каждый пользователь интернета от 16 до 64 лет проводит в сети почти 8 часов в сутки».

Все данные, которые получает оператор, хранятся в так называемом Data Lake - «озере данных». «Там находится масса обезличенной информации в неструктурированном виде.

Структурировать эти данные можно с помощью специальных математических моделей», - пояснил специалист. «Логичный итог процесса получения полезных данных - наша платформа SMS-таргет. Это self-service платформа, которая позволяет вам самостоятельно во всем разобраться. С ее помощью можно эффективно управлять рекламными рассылками, взаимодействовать с целевой аудиторией, привлекать новых или развивать существующих клиентов», - пояснил Алексей Маковский.

Этапы создания эффективной рекламы

Первый этап - определение профиля кандидата по таргетам. «Классический таргет: пол, возраст, доход, гео, интересы. Это вы делаете сами с помощью self-service платформы», - пояснил Алексей Маковский. Иногда клиенты выбирают интересы, не обязательно связанные с их бизнесом напрямую. Например, сеть стоматологических клиник, запуская рекламную рассылку, выбирают зону в радиусе 5 км и интерес не «медицинские услуги», а «фитнес». Объяснение этому логичное: люди, которые ходят в спортзал, следят за своим здоровьем и телом, а, значит, за здоровьем зубов и улыбкой тоже готовы следить. Здесь важно иметь несколько гипотез и оперативно их тестировать.

Второй этап - составление текста SMS. Мобильный оператор дает возможность указать ссылку на сайт (есть специальный инструмент укорачивания ссылок) или сформировать промокод. Составлением текста занимается клиент, и здесь важно учитывать релевантность т.е. соответствие запросу продаваемого продукта на рынке. В противном случае - реклама не принесет результата. «В одном из регионов микрофинансовая компания запускала рассылку с текстом «льготная процентная ставка - всего 7%». Рассылку получили десятки тысяч абонентов Tele2, но конверсия была всего два человека. Стали разбираться - оказалось, что на этом рынке первый заем предлагается под ноль процентов. Поэтому вся рекламная кампания прошла впустую», - рассказал Алексей Маковский. Этот пример ярко показывает, что суть сообщения так же важна, как и целевая выборка клиентов для рассылки сообщения.

Третий этап рекламной кампании - оценка конверсии: получаем заказы, фиксируем объем обращений и т. д. Кто-то считает количество переходов на сайт, кто-то – выручку или доход. Например, мебельный магазин потратил на SMS-рассылку 80 тыс. рублей, а получил покупки на 1,5 млн рублей.

Часть клиентов использует SMS-таргет для подбора персонала. «Линейный персонал - это не обязательно грузчики. Один из банков искал девушек, которые встречают клиентов и помогают им выбрать нужный талончик. Отправили три тысячи SMS стоимостью 10 тыс. рублей, откликнулось 245 кандидатов. Гораздо больше, чем нужно. А стоимость подбора оказалась несопоставимо ниже стоимости услуг кадрового агентства», - привел пример Алексей Маковский.

SMS и голос

Вопреки расхожему мнению о том, что SMS никто не читает, статистически SMS-канал остается самым эффективным каналом рекламы, если считать затраты и прибыль. Даже при том, что Tele2 отправляет своим абонентам рекламные SMS не чаще, чем раз в 14 дней. «О наших абонентах мы заботимся и будем продолжать эту политику. Для предпринимателей это плохо. Но абонентов мы бережем», - заметил представитель компании.

Компания Tele2 может предложить своим корпоративным клиентам и другие рекламные каналы. Один из них - голосовая связь. «В вашу АТС маскированными номерами загружается целевая аудитория по сформированному портрету. Мы не передаем персональные данные - вы не будете видеть номеров телефонов, но мы даем возможность позвонить людям, которые интересовались вашим товаром», - пояснил Алексей Маковский. По его словам, голосовой связью пользуются агентства по недвижимости и застройщики, а также банки.

По итогам презентации представители компании Tele2 ответили на вопросы предпринимателей. Вопросы касались как возможности отправки сообщений, так и гарантии их получения абонентами, а также помощи в освоении новых бизнес-инструментов.

Светлана Синцова

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