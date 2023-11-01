Экономика

В России рассказали про рост импортозамещающих отраслей

Темпы наращивания производства импортозамещающих отраслей российской экономики в среднем ежемесячно составляют 5-7%.Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

По его словам, высокая динамика ненефтегазовых доходов говорит о том, что в России достаточно быстро развивается несырьевой экспорт.

«У нас очень высокими темпами, я вам скажу 5-7% в месяц со снятой сезонностью, растут сектора, которые обеспечивают импортозамещение. Это сектора, связанные с производством оборудования, машиностроение прежде всего, и сектора, связанные с производством товаров временного пользования для населения», — пояснил Белоусов.

До этого Белоусов отметил, что Россия вступила в этап экономического суверенитета. Он пояснил, что под этим подразумевается способность реализовывать национальную повестку и цели развития.

По словам вице-премьера, у России есть все семь условий суверенитета: собственные ресурсы для развития, самообеспеченность ключевыми ресурсами, инфраструктура, эффективные институты, устойчивость позиций в глобальной экономике, макроэкономическая стабильность и социальное развитие.