Экономика

Курс доллара опустился до 92,22 рубля

Курс рубля в начале торгов понедельника растет к доллару, юаню и евро: американская валюта дешевеет до 92,22 рубля, китайская - до 12,65 рубля, европейская – до 98,89 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» к 7.01 мск снижается на 20 копеек - до 92,22 рубля, курс юаня - на 1 копейку - до 12,65 рубля, курс евро - на 5 копеек - до 98,89 рубля, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что золотые резервы России по итогам сентября текущего года выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн, Москва по данному показателю остается на пятом месте в мире.