Экономика

Доля безналичных оплат в России превысила 80% — Набиуллина

Сейчас уже более 80% всех сделок в России производятся безналичным способом, в то время как 10 лет назад этот показатель был зафиксирован на отметке всего 25%. Соответствующую информацию озвучила глава Банка России Эльвира Набиуллина на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«Один из показателей "продвинутости" финансовой системы - доля оплаты безналичными. Вот сейчас у нас практически доля оплат безналичными - больше 80%», - приводит слова главы регулятора RuNews24.

Кроме того, данные регулятора говорят о том, что в 2022 году большинство россиян (79%) предпочитали безналичные платежи.

Ранее сообщалось, что к выводу монет из денежного оборота россияне пока не готовы, несмотря на то, что большинство предпочитает безналичную оплату. Тем временем чеканка копеек в России уже прекращена, в 2023 году Центробанк выпускает монеты номиналом от 1 рубля и выше.