Экономика

Псковская область и Венгрия наметили пути сотрудничества

Встреча председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрея Михеева с генеральным консулом Венгрии в Санкт-Петербурге Виктором Седеркени состоялась 9 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Встреча прошла с участием руководителей фонда инвестиционного развития Псковской области и центра «Мой бизнес» Псковской области. В ходе двухсторонних переговоров обсуждались потенциальные направления сотрудничества между Псковской областью и Венгрией в торгово-экономической и агропромышленной сферах, образовании.

Генконсул передал ряд конкретных инициатив для рассмотрения с целью возможной реализации.

Пользуясь случаем, Андрей Михеев пригласил генконсула посетить стенд Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия», которая проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 в Москве на ВДНХ.

По итогам встречи стороны выразили свою приверженность сотрудничеству и договорились поддерживать контакты по обозначенным направлениям.