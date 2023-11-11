Экономика

В Госдуму поступило 920 поправок в трехлетний бюджет

В Госдуму ко второму чтению проекта бюджета на 2024-2026 годы поступили 920 поправок, при этом авторам удалось согласовать с правительством выполнение всех условий парламентариев, которые они выдвинули при рассмотрении законопроекта в первом чтении, заявил глава комитета по бюджету Госдумы Андрей Макаров.

«В Госдуму поступили 920 поправок, и надо сказать, что после серьезной подготовительной работы четыре поправки из этих 920 были отозваны авторами. Нам осталось рассмотреть всего 916 поправок», — сказал Макаров, открывая заседание комитета.

При этом, по его словам, поправки, подготовленные депутатами фракции «Единая Россия» в соавторстве с представителями других фракций, учитывают все предложения парламентариев, которые были включены в постановление Госдумы при рассмотрении проекта бюджета в первом чтении. Эти поправки уже получили одобрение всех профильных комитетов Госдумы, они предусматривают дополнительное выделение 138,6 миллиарда рублей на социальные мероприятия на три года: 51,3 миллиарда рублей в 2024 году, 43,9 миллиарда рублей в 2025 году и 43,4 миллиарда рублей в 2026 году.

Они, в частности, выделяют дополнительных средств на лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на создание системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами (включая участников СВО).

Также в поправках речь идет о выделении субсидий издательствам, издающим литературу для инвалидов по зрению, дополнительных средств на финансирование детского отдыха, на расширение образовательных программ — как для школьников, так и для взрослых в части профессиональной переподготовки.

Поправками также выделяются дополнительные средства на комплексное развитие сельских территорий, на поддержку экспорта сельхозпродукции, поддержку промышленных производителей и стимулирование спроса на их продукцию, пишет «Прайм».

Также Госдуме предстоит рассмотреть пакте поправок, внесенных правительством. Они предполагают перераспределение внутри бюджета расходов более чем на три триллиона рублей: почти 1,5 триллиона рублей на 2024 год, на 819,8 миллиарда рублей на 2025 год и 829,5 миллиарда рублей на 2026 год.

Второе чтение проекта бюджета на следующую трехлетку Госдумой запланировано на среду, 15 ноября, а комитет должен завершить рассмотрение всех поправок в понедельник, 13 ноября.