Экономика

Расширены основания для применения процедуры внесудебного банкротства физических лиц

Федеральным законом от 4 августа 2023 года №474-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Изменения вступили в силу 3 ноября 2023 года. Теперь общий размер задолженности у гражданина может составлять от 25 тысяч до 1 млн рублей.

Расширен круг лиц, которым предоставлено право на обращение с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке. При соблюдении ряда условий граждане смогут рассчитывать на внесудебное банкротство, когда их основным доходом является пенсия, они получают ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, либо у гражданина имеется долг 7-летней давности.

Срок, по истечении которого гражданин вправе повторно подать заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке, сокращен с 10 до 5 лет.

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