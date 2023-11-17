Экономика

Госдума приняла закон о федеральном бюджете

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. «За» проголосовали 325 депутатов, «против» - 81, воздержавшихся не было.

Доходы бюджета на 2024 год утверждены в объеме 35,065 триллиона рублей, в 2025 году - 33,552 триллиона, в 2026 году - 34,051 триллиона, пишет РИА Новости. Расходы составят 36,66 триллиона, 34,382 триллиона и 35,587 триллиона рублей соответственно. Таким образом, в течение всего трехлетнего периода планируется дефицит бюджета, который не превысит 1% ВВП: в 2024 году он составит 0,9% ВВП, в 2025 году - 0,4% ВВП, в 2026 году - 0,8% ВВП. При этом общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год составит порядка 1,292 триллиона рублей, на 2025 год – 1,405 триллиона, на 2026 год – 1,461 триллиона; а финансовое обеспечение развития пенсионной системы – 3,7 триллиона, 3,55 триллиона и 3,48 триллиона рублей соответственно.

Основными источниками финансирования дефицита в 2024-2026 годах станут государственные внутренние заимствования, а в 2024 году также и средства Фонда национального благосостояния. Общий объем внутренних заимствований для покрытия дефицита бюджета в этот трехлетний период составит порядка 4 триллионов рублей в год.

При этом верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2025 года утвержден на уровне 26,637 триллиона рублей, на 1 января 2026 года – 30,159 триллиона, на 1 января 2027 года – 34,356 триллиона рублей. Верхний предел внешнего госдолга составит, соответственно, 64 миллиарда долларов (или 57,6 миллиарда евро), 63,1 миллиарда долларов (или 56,3 миллиарда евро), 61,2 миллиарда долларов (или 54,6 миллиарда евро).

Предполагается, что объем ФНБ в 2024 году сократится с 12,178 триллиона рублей на начало года до 11,19 триллиона к концу года. При этом ожидается, что фонд за 2024 год пополнится на 333,8 миллиарда рублей, но сократится из-за курсовой разницы и переоценки активов на 19,1 миллиарда рублей, а использование его средств составит около 1,3 триллиона рублей. К концу 2025 года объем ФНБ должен вырасти до 13 триллионов рублей, а к концу 2026 года – до 14,872 триллиона.

Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2024 году в 179,956 триллиона рублей, в 2025 году - 190,637 триллиона, в 2026 году - 202,304 триллиона рублей, а также инфляции в пределах 4,5% в 2024 году и 4% - в 2025-2026 годах.