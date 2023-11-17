Экономика

Наталия Чиркова назначена единым бизнес-лидером ВТБ и банка «Открытие» в Псковской области

Наталия Чиркова назначена единым бизнес-лидером банков ВТБ и «Открытие» в Псковской области. Она будет руководить объединением региональных подразделений банков, отвечать за дальнейшее развитие бизнеса и рост финансовых показателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Объединение розничной клиентской базы ВТБ и «Открытия» начнется в четвертом квартале текущего года с перевода части заемщиков «Открытия» на обслуживание в ВТБ, а основной этап интеграции намечен на следующий год. Для клиентов среднего и малого бизнеса уже запущена единая Бизнес-Платформа, объединившая более 80 финансовых продуктов и нефинансовых сервисов обоих банков. Часть клиентов как «Открытия», так и ВТБ уже начала работать на платформе, переход всех клиентов планируется завершить до конца 2024 года. Бизнес Платформа ВТБ доступна и новым пользователям после открытия счета в ВТБ.

«Интеграция предоставит еще больше преимуществ для наших клиентов. Уже сейчас они могут использовать банкоматную сеть двух банков на территории нашей страны без комиссии, в скором времени расширится сеть отделений и увеличится выбор доступных продуктов и сервисов для решения финансовых задач. Для предпринимателей стала доступна наша единая Бизнес Платформа. Мы делаем процесс интеграции бесшовным и легким для наших клиентов», – отметила Наталия Чиркова.

Наталия Чиркова родилась в Потсдаме (Германия), окончила Псковский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова, Санкт-Петербургскую банковскую школу ЦБ РФ по специальности «Банковское дело», Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В банковском секторе работает с 1996 года, в группе ВТБ – с 2009 года.

В Псковской области работает 4 отделения ВТБ. Банк обслуживает более 60 тыс. жителей и около 4 тыс. корпоративных клиентов региона. Банк «Открытие» представлен двумя точками продаж и обслуживает около 15 тыс. клиентов, в том числе 1,3 тыс. юрлиц. Держателям карт кредитных организаций доступны более 69 устройств для снятия и внесения наличных без комиссии.