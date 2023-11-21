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Экономика

Поступления налогов в федеральный бюджет упали на 1,4 трлн

22.11.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

В первом полугодии поступления в федеральную казну снизились на 1,4 трлн, свидетельствуют наиболее актуальные данные аналитического портала ФНС. В первом полугодии 2023-го было собрано налогов на 8,4 трлн, а за аналогичный период годом ранее — 9,8 трлн.

Больше всего просел НДПИ: с 5,7 трлн до 3,7 трлн (на 35%). Налог на прибыль снизился на 5% до 867,1 млрд, НДФЛ — на 11 % до 47,9 млрд. Остальные сборы упали почти вдвое (до 725,9 млрд рублей), пишут  «Известия».

Тенденция связана с сокращением нефтегазовых доходов, сказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Сократились и объемы экспорта природного газа из России, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Свою роль сыграл и эффект высокой базы прошлого года, добавил эксперт.

Ситуация с поступлениями может улучшиться до конца года. Дисконт на российскую нефть сократился по мере роста котировок и адаптации к ценовому потолку, сказал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов. Также отставание может быть компенсировано за счет поступлений от налога на сверхприбыль.

Риск неисполнения федерального бюджета по сборам минимален, уверена и.о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. По итогам 2023-го власти ожидают налоговые поступления на 23,2 трлн рублей.

Теги: #налоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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