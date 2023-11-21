Экономика

Хлеб в России за год подорожал на 5% - Руспродсоюз

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в РФ за год повысились на 5%, хлеб из ржаной муки подорожал на 5,7%, сообщает Руспродсоюз.

Так, в ноябре прошлого года средняя стоимость хлеба из пшеничной муки в магазинах составляла 85,07 рубля за кг, в этом году - 89,3 рубля, из ржаной муки - 69,93 рубля и 73,92 рубля соответственно. При этом с середины октября по середину ноября рост цен на хлеб из пшеничной муки составил 1,3%, из ржаной - 1,5%, пишет «Интерфакс».

Как отмечает Руспродсоюз, цены выросли в пределах официальной инфляции. Подорожание хлеба объясняется ростом затрат на логистику, сервисное обслуживание оборудования и запчасти, а также повышением заработной платы. Так, только увеличение тарифов транспортных компаний с начала года составило 35%, на 25-30% выросли расходы на персонал для предприятий, говорится в сообщении.

Руспродсоюз объединяет более 400 производителей и поставщиков продуктов питания.