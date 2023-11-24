Экономика

Стоимость мандаринов может сравняться с ценой красной икры

Импортные мандарины могут подорожать в России практически до стоимости красной икры (средняя цена за 100 граммов — 140 рублей). Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на директора информационно-аналитического агентства Infoline (исследователи рынка товаров и услуг) Ивана Федякова.

Эксперт считает этот сценарий вполне реальным и прогнозирует: импортеры могут отказаться от закупок из-за риска того, что потребители не будут покупать продукт,

По его словам, цены растут на все импортные товары из-за удорожания логистики и операций за рубежом. Например, бананы подорожали на 40-50%, несмотря на то, что они остаются самым популярным продуктом в розничных сетях.

Другой фактор роста цен — ослабление рубля. За год он потерял 50-60% к доллару. Это напрямую влияет на стоимость импортных продуктов, отметил Иван Федяков.