Экономика

Депутат Козловский назвал перспективные направления сотрудничества РФ и Ирана

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский принял участие в заседании комитета по промышленности и торговле с представителями делегации иранских парламентариев. В ходе встречи были намечены шаги для дальнейшего взаимодействия, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что между нашими странами необходимо расширять сотрудничество в экономической сфере: промышленная кооперация, наука и технологии, торговля и образование», - отметил Александр Козловский.

По его словам, участники заседания в Госдуме задекларировали готовность к сотрудничеству по ряду направлений, в том числе с учетом роста интереса иранской молодежи к российскому образованию — в сфере подготовки кадров.

«В своем выступлении напомнил иранским коллегам об опыте успешного взаимодействия, например, в сфере мирного атома и энергетики. Считаю, что эта перспективная отрасль для взаимовыгодного сотрудничества и, конечно, развития торговли», - заключил депутат.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского