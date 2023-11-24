Экономика

Импорт виски в РФ вырос в 4 раза

Латвия отгрузила России виски на $190,6 млн, став самым крупным экспортером за девять месяцев нынешнего года. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщают отечественные СМИ со ссылкой на статистику крупнейших поставщиков напитка.

В общей сложности за указанный период Россия импортировала виски на $262,5 млн, что примерно в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Второй по объему экспорта стала еще одна прибалтийская республика — Литва, выгрузившая РФ виски на $28,9 млн. Тройку лидеров закрыла Великобритания с показателем $10,4 млн.

Как отмечает газета «Известия», в топ-5 также попали Франция ($7 млн) и Армения ($5,6 млн). Последняя вытеснила из пятерки Испанию, которая опустилась с третьего на седьмое место ($3,7 млн).

Как заметил президент компании Ladoga Вениамин Грабар, такой резкий рост связан с изменением не столько логистической цепочки, сколько документооборота.

«Причина — зачастую зарубежные поставщики не хотят рисковать и указывать Россию в качестве финального пункта доставки», — пояснил эксперт.