Экономика

Как выгодно распорядиться деньгами до конца года, объяснил эксперт

Конец года – время, когда у многих россиян появляются свободные деньги: к зарплате добавляются различные премии и предпраздничные бонусы. Как можно поступить с теми средствами, которые вы не планируете потратить в ближайший месяц, объяснил финансовый советник, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф»" Сергей Макаров. По его словам, важно учитывать два фактора.

«"Первое – заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что ключевая ставка может быть повышена в текущем году еще раз. Следующее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 15 декабря. Также она сказала, что ЦБ начнет снижать ставку только в следующем году, по мере снижения инфляции. Из этого следует, что банки, скорее всего, до Нового года либо еще раз повысят ставки по депозитам, либо оставят их на прежнем уровне», – отметил Сергей Макаров в интервью радио Sputnik.

Кроме того, стоит обратить внимание на различные новогодние предложения банков, продолжил он.

«"Второй фактор – это действительно возможные новогодние предложения от банков по депозитам с повышенными процентными ставками. Однако стоит внимательно изучить условия по таким вкладам. Иногда они могут на самом деле оказаться менее выгодными, чем обычные вклады. На данный момент максимальные процентные ставки предлагают по депозитам на срок три-шесть месяцев, в октябре они в среднем составляли примерно 11,2% годовых. При этом можно было найти предложения и под 12-14% годовы», – пояснил Сергей Макаров.

Эксперт рекомендует дождаться решения Банка России по ключевой ставке, затем изучить все предложения банков, в том числе новогодние, и выбрать максимально выгодный вариант.

Также можно подумать об открытии индивидуального инвестиционного счета до конца года, добавил он.

«Положить деньги на инвестиционный счет, купить надежные облигации с доходностью на уровне средней ставки по вкладам и получить в начале следующего года налоговый вычет на сумму до 52 000 рублей. Однако этот вариант подойдет только тем, кто разбирается в инвестициях и готов "припарковать" свои деньги на срок не менее трех лет», – уточнил Сергей Макаров.