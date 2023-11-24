Экономика

Минфин может обязать глав регионов лично отвечать за дефицит бюджета

Министерство финансов России планирует обязать глав восьми регионов страны отвечать за дефицит бюджета, мера будет принята на фоне высокого уровня федеральных дотаций в бюджетах областей, сообщает издание «Коммерсантъ».

Сообщается, что предложение Минфина предполагает связать федеральные дотации регионов с их усилиями по повышению доходов и снижению расходов, и возложить ответственность за это на глав областей. Как уточнен в материале, это касается таких регионов, как Дагестан, Ингушетия, Чечня, Тува, а также четырех новых территории.

Кроме того, как пишет издание, главы субъектов будут обязаны применять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, которые допустили нарушение указанных обязательств. В случае их отказа от подписания подобной договоренности, регионам откажут в финансировании. В документе говорится, что подписать соглашения или отказаться от дотаций губернаторы должны до 18 декабря.

Ранее Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета России с января по октябрь сократился до 1,235 триллиона рублей, что составляет 0,7% от ВВП. Согласно прогнозам экспертов, в ближайшем будущем страна может достичь околонулевого или даже профицита.