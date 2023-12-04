Экономика

Семидневный срок оплаты по договорам госкомпаний РФ с поставщиками может стать обязательным

Госкомпании могут лишить права устанавливать собственные сроки оплаты по исполненным договорам, следует из проекта поправок к закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ), внесенных на рассмотрение Госдумы РФ сенаторами Андреем Кутеповым и Владимиром Кравченко.

«Положение о закупке позволяет заказчику самостоятельно решать многие вопросы осуществления своих закупок и может содержать сроки оплаты, существенно превышающие семидневные сроки, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - Российские поставщики и подрядчики отмечают, что из-за имеющейся в действующей редакции 223-ФЗ неопределенности, связанной со сроками расчёта, закон не работает должным образом. Принятие законопроекта позволит снять неопределенность при взаимодействии с субъектами малого и среднего предпринимательства в лице исполнителя и строго регламентировать срок расчета».

Сам законопроект предусматривает исключение из 223-ФЗ нормы, согласно которой госкомпании могут устанавливать в своих положениях о закупках «иной срок оплаты», отличный от «базового» срока, предусмотренного законом - 7 рабочих дней, пишет «Интерфакс».

Ранее участники рынка закупок госкомпаний неоднократно отмечали, что норма об оплате госкомпаниями исполненных договоров в течение 7 рабочих дней не работает или работает не эффективно.

«Малый бизнес вынужден в своеобразной форме (речь идет о длительных сроках оплаты по исполненным договорам - ИФ) кредитовать крупный бизнес при исполнении договоров, - говорил в июне директор департамента развития предпринимательства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Денис Дыбов. - К участникам предъявляется большое число требований при взаимодействии с госкомпаниями, порой необоснованных».

Гендиректор бизнес-школы РСПП Юлия Симбирева также отмечала, что, по оценке субъектов МСП, одной из основных проблем при работе с госкомпаниями являются длительные сроки оплаты, что приводит к нехватке оборотных средств.

В настоящее время для госзаказчиков и госкомпаний, в общем случае, установлен срок оплаты по договорам и контрактам в 7 дней. Однако для тех же госкомпаний оставлена возможность вводить в своих положениях о закупках иные сроки оплаты по исполненным договорам. По словам участников рынка закупок, сейчас часто срок оплаты госкомпаниями по исполненным договорам составляет 30 или 60 дней. В некоторых случаях может достигать 120 дней.