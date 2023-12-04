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Экономика

Путин спрогнозировал рост ВВП

07.12.2023 15:37|ПсковКомментариев: 0

ВВП России по итогам 2023 года прибавит не менее 3,5%, что для российской экономики является хорошим показателем, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!».

«Так, за 10 месяцев текущего года внутренний валовый продукт России вырос на 3,2%, сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам текущего года, во всяком случае мы все на это очень рассчитываем, ВВП прибавит не менее 3,5%. Согласитесь, здесь люди все грамотные, это для российской экономики хороший показатель», - сказал Путин. 

За одиннадцать месяцев 2023 года дефицит бюджета составил 878 миллиардов рублей, пишет РИА Новости.

«За 11 месяцев текущего года дефицит федерального бюджета составил 878 миллиардов рублей. Это примерно полпроцента ВВП. А если смотреть на консолидированный бюджет, то здесь и вовсе сложился профицит 837 миллиардов рублей», — сказал президент.

Он также добавил, что впервые за долгое время дефицит федерального бюджета был полностью профинансирован за счет внутренних ресурсов.

Теги: #презентация
Источник: Псковская Лента Новостей
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