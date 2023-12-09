Экономика

Сезонный рост отпускных цен на яйца в России превысил темпы предыдущих лет

Сезонный рост отпускной цены на куриное яйцо в России проходит на фоне роста потребления и значительно превышает темпы предыдущих лет, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

«Начавшийся в августе сезонный рост отпускной цены на куриное яйцо проходит на фоне роста потребления, в том числе, в производственном секторе, и значительно превышает темпы предыдущих лет. Также на увеличении конечной стоимости сказывается сокращение объемов поставок в торговые сети по действующим долгосрочным договорам с поставщиками, которое ретейлеры вынуждены компенсировать дополнительными закупками по существенно более высокой цене», - сказал Караваев.

Он подчеркнул, что компании розничной торговли делают все возможное для сохранения доступной розничной цены, включая продажу товара с отрицательной наценкой, а также растягивая во времени трансляцию цены, получаемой от поставщиков, в розничные цены продукции на полках магазинов.

«В частности, ретейлеры уже длительное время удерживают среднюю минимальную наценку на яйцо категории С1 на стабильно низком уровне, и сейчас этот товар в ряде сетей по-прежнему можно приобрести по цене дешевле 100 рублей», - указал председатель президиума ассоциации. При этом, по его словам, самоограничение наценки все же не оказывает повсеместного влияния на ценообразование по товаропроводящей цепочке.