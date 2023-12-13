Экономика

Рост числа самозанятых до десяти миллионов ждут в России в начале 2024 года

Количество самозанятых граждан вырастет в России в первом квартале 2024 года до 10 миллионов, заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

«Сейчас в стране зарегистрировано более 9 миллионов самозанятых, которые заработали уже 2,9 триллиона рублей. С учетом набранной динамики регистраций можно говорить, что их число вырастет до 10 миллионов уже в первом квартале будущего года», – приводит слова Катырина РИА Новости.

По его словам, основные направления деятельности самозанятых - это услуги такси, ремонт, маркетинг, продажа продукции собственного производства, сфера красоты, доставка товаров и аренда квартир.

«Примечательно, что увеличивается число молодых самозанятых, о чем свидетельствуют данные Минэкономразвития. Так, более половины самозанятых (53%) - младше 35 лет, 23% из них - младше 25 лет. При этом процент предпринимателей до 25 лет увеличивается из года в год», - добавил глава ТПП РФ.

При этом, Катырин заметил, что рост и проникновение самозанятых во многие сферы деятельности, конечно, является положительным трендом, но, «по информации, поступающей в ТПП РФ из регионов, отток кадров из штатных трудоустроенных работников в самозанятые идет постоянно, особенно это характерно для индустрии красоты и сферы производства кондитерских изделий, выпечки и кулинарии».

«Все дело в том, что для самозанятых предусмотрены лучшие условия, чем у микробизнеса. Например, у них нет проверок, отчетности, обязанности платить страховые взносы и так далее. Микробизнес по сути оказывается в дискриминационных условиях. Нужно это менять: распространить на микропредприятия условия, созданные для самозанятых. Сейчас находимся в дискуссии с экономическим блоком правительства по данному вопросу», - заключил он.