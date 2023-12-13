Экономика

Андрей Михеев: Все понимают, что снижать ключевую ставку ЦБ сейчас не будет

В ближайшее время ожидать понижения ключевой ставки не стоит. Об этом председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Прогнозы – дело неблагодарное. Все понимают, что снижать ключевую ставку Центробанк сейчас не будет. Прошло слишком мало времени. Речь можно вести либо о сохранении, либо об определенном повышении ключевой ставки», – отметил Андрей Михеев.

Несмотря на экономическую ситуацию, государство не отказывается от льготных программ поддержки промышленности и бизнеса, указал он.

«Логика действий понятна, и как преодолеть наиболее уязвимые места в этом процессе правительство понимает», – добавил председатель комитета.