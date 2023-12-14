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Экономика

Введение пониженных налоговых ставок для МСП в Псковской области рассмотрел бюджетный комитет

14.12.2023 11:05|ПсковКомментариев: 0

Пониженные налоговые ставки для ряда налогоплательщиков в Псковской области обсудил комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета 14 декабря передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Законопроект направлен на поддержку малого и среднего предпринимательства Псковской области. Связан с тем, что за последний год видим динамику роста численности МСП. В этой связи подготовили предложение, с учетом бюджетных возможностей, о предоставлении пониженной ставки», - сказал председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев.

Меры поддержки бизнеса ориентированы на стимулирование создания новых рабочих мест, а также на обеспечение товарами первой необходимости жителей небольших сельских населённых пунктов. Пониженную ставку по упрощённой системе налогообложения (12% для объекта налогообложения – «доходы, уменьшенные на величину расходов» и 4,5% для объекта налогообложения – «доходы») предлагается установить для предпринимателей, которые расширили штат своих сотрудников. При этом количество физических лиц, с выплат которым налогоплательщиком уплачивает страховые взносы, должно увеличиться  в 2024 году по сравнению с 2023 годом не менее чем на 10%.  Ещё одно требование для получения налоговых льгот связано с размером зарплаты сотрудников, которая также должна увеличиться на 10% год к году.

Также документ предусматривает пониженные налоговые ставки для организаций, осуществляющих торговую деятельность с применением контрольно-кассовой техники  в сельской местности. 

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель бюджетного комитета Александр Братчиков попросил уточнить количество человек в малых населенных пунктах.

«До тысячи человек. Основная выручка у таких предприятий должна быть в населенных пунктах с такой численностью», - ответил Андрей Михеев. 

«В малых населенных пунктах работает райпо, они же не попадут под законопроект?» - спросил Александр Братчиков. 

Андрей Михеев объяснил, что потребкооперации - это отдельные юридические лица. 

«Здесь надо отдельно смотреть. Этим законом даем возможность работать не только потребкооперации, но и бизнесу, готовому обеспечивать людей своей продукцией», - добавил он.

Комитет по итогам обсуждения рекомендовал Собранию поддержать законопроект на сессии.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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