Экономика

Российский внешний госдолг опустился до минимума с 2015 года

Объем внешнего долга российских органов государственного управления за третий квартал сократился сразу на 13% - до 32 миллиардов долларов, а его доля в общей внешней задолженности опустилась ниже 10% впервые за пять лет, следует из анализа данных ЦБ, проведенного РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее в четверг обратил внимание на резкое сокращение российского внешнего госдолга - с 46 миллиардов долларов по итогам прошлого года до 32 миллиардов долларов, отметив, что это говорит о макроэкономической и финансовой стабильности страны.

Согласно данным регулятора, по итогам третьего квартала внешний долг органов управления сократился до 32 миллиардов долларов с 36,9 миллиарда долларов кварталом ранее. Это стало минимальным значением с конца 2015 года.