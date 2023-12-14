Экономика

Зарплаты в 2023 году быстрее всего росли у педагогов и госслужащих – аналитики

В 2023 году наибольший рост зарплатных предложений в России зафиксирован в сфере образования и культуры, а также на госслужбе. В среднем оклад таким специалистам повысили на 20% к прошлому году — с 45 тысяч до 54 тысяч, следует из декабрьского исследования сервиса «Работа.ру».

В среднем по РФ реальные зарплаты (с учетом инфляции) увеличатся на 8% по итогам 2023 года, заявил президент Владимир Путин на прямой линии 14 декабря.

«Основной драйвер динамики роста зарплат — это конкуренция. Повышенный спрос наблюдается в производственных отраслях, строительстве, IT-секторе, логистике», — сказал гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Согласно подсчетам сервиса, самые низкие темпы роста зарплатных предложений в 2023 году — в сферах производства (+9,7%) и IT (+7,1%). Это объясняется тем, что оклады у таких специалистов уже высокие, подчеркнул заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.

В целом в течение 2023-го средние предлагаемые зарплаты выросли на 9%, сообщил директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков. Он добавил: если в январе этого года работодатели предлагали в среднем 58,2 тысячи рублей, то в декабре — 63,7 тысячи, пишут «Известия».

«Росту зарплат способствует инфляционная спираль. Растут цены — работники просят больше денег или уходят туда, где лучше платят. Уходят сотрудники — компаниям нужно искать новых и приходится повышать стоимость товаров или услуг. Растут цены — кадры снова будут просить прибавок или покидать организацию», — объяснил финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Негативная сторона зарплатной гонки в том, что она по большей части не сопровождается улучшением производительности труда, отметил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, такая ситуация неизбежно провоцирует разгон инфляции.