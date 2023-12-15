Экономика

Россиянам уточнили сумму, с которой не возьмут новый налог на вклады

Из-за двукратного повышения ключевой ставки в течение этого года платить налог на вклады придется совсем немногим россиянам, рассказал в беседе с агентством «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Он напомнил, что налогом не облагается сумма один миллион рублей, умноженная на максимальное значение ключевой ставки в текущем год. По итогам заседания ЦБ в пятницу, 15 декабря, ставку повысили до 16 процентов. Значит, доход по вкладам до 160 тысяч рублей налогом не облагается.

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В течение года ставка менялась несколько раз, а многие переводили деньги на долгосрочные вклады еще под низкий процент.

«Поэтому по итогам года доход от вкладов превысит необлагаемый лимит у совсем небольшого процента граждан», — объясняет Гусятников.

Если высокая ключевая ставка сохранится и в будущем году, число граждан, которым придется заплатить НДФЛ на вклады, увеличится, заключил он