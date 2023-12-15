Экономика

В России количество компаний по продаже рыбы сократилось на 6% за три года

Количество компаний по продаже рыбы на рынке в России сократилось почти на 6% за последние три года. При этом число предприятий по производству рыбы сократилось почти на 3%, следует из результатов исследования проекта «Контур. Фокус».

«За последние три года в России сократился объем рыбного рынка. Сильнее всего это отразилось на продаже - закрылись почти 6% организаций такого профиля. <...> Как показало исследование, за рассматриваемый период рыбное производство сократилось на 2,9%», - говорится в исследовании.

Наибольшее количество закрытий компаний-производителей пришлось на 2021 год, когда рынок покинули 578 компаний, волна закрытий продолжалась до весны 2023 года. После этого началось плавное восстановление рынка, но к докризисным показателям производство рыбы не вернулось. На январь 2021 года насчитывалось 15 636 компаний, на декабрь 2023 года - 15 180.

Как отметил эксперт проекта «Контур. Фокус» Антон Яковлев, в рыболовстве зафиксировано много ИП - в прибрежных регионах это простой способ заработка, однако у предпринимателей возникают сложности с реализацией продукции, из-за этого фиксируется низкая маржинальность такого бизнеса.

«Свои сложности есть в рыбоводстве, проще говоря, организации рыбных ферм. Придется организовывать искусственные водоемы или встраиваться в естественные, для разных видов рыб подходит разное питание, разный температурный режим и разный состав вод. Даже у относительно простого для разведения вида рыб - карповых - трехгодичный производственный цикл (срок для выращивания), для форели - 2,5 года. В итоге инвестиции в такой бизнес окупаются несколько лет», - сказал Яковлев.

По данным исследования, наибольшую долю в этой отрасли занимает рыболовство - 45% компаний от общего числа на рынке, на втором - рыбоводство с 32,8%, на третьем - переработка и консервирование рыбы с 21,8%. На каждый из других сегментов отрасли приходится менее 1% рынка. По данным на декабрь 2023 года в России не работает ни одна компания с видом деятельности «Рыболовство и рыбоводство».

Больше всего производителей рыбы в Краснодарском крае - 950 компаний, на втором месте Сахалинская область, где их 871, на третьем Приморский край и Владивосток - там их 785. Четвертую и пятую строчку занимают Камчатский и Хабаровский край, где в производстве рыбы заняты 785 и 760 компаний соответственно. Практически во всех регионах, попавших в топ-10 по количеству производителей, число компаний с 2021 года по 2023 год уменьшилось, кроме Московской области и Крыма, где отмечается рост.

Регионом с самым маленьким числом рыбных производителей оказалась Еврейская автономная область, там их всего 4. На втором и третьем месте Республика Ингушетия и Чеченская Республика, где 11 и 19 компаний такого профиля соответственно. На четвертом месте Карачаево-Черкесская Республика с 20 организациями, на пятом - Республика Марий Эл, где их 22.

«Лидеры рыбного производства традиционны и неизменны - это территории с выходом к крупным водоемам: Краснодарский край и Дальний Восток. Но в то же время в топ производителей попали Москва и Московская область: это объясняется тем, что в этих регионах сосредоточено большое количество рыбоперерабатывающих фабрик, которые занимаются консервацией. <…> Мурманск оказался в топе, но не на первых местах, хотя там развиты и рыболовство, и рыбоводство. Причина в сложных условиях выхода на рынок, как итог, рынок остается в руках одних и тех же игроков и не прирастает», - сказал Яковлев.