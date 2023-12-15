Экономика

Траты россиян на икру нерки и кеты резко выросли

Красная икра - одно из главных угощений праздничного стола, не обделена она вниманием потребителей и в этом году: довольно заметным рост среднего чека был на покупку икры нерки (на 40%) и кеты (на 23%), а вот на икру горбуши средний чек, напротив, снизился (на 11%), говорится в исследовании банка «Русский Стандарт».

«Чаще всего в кассовых чеках декабря встречалась икра горбуши. На нее в обозреваемой тройке пришлось 73% чеков. Причем спрос на этот вид икры значительно вырос. Годом ранее она также лидировала, но с долей в 39%», - подсчитали авторы исследования.

Средний чек одной покупки икры горбуши в предновогоднем декабре текущего года составил 1 403 рубля. Годом ранее он был выше и составлял 1 583 рублей. Таким образом, снижение составило около 11%, пишет РИА Новости.

На втором месте рейтинга оказалась икра кеты. Согласно статистике банка, ее доля в обозреваемой тройке популярных видов икры лососевых составила 10%. Она снизилась относительно декабря 2022 года, когда была на уровне 31%. Авторы исследования указывают, что средний чек одной покупки икры кеты в текущем декабре составил 2 119 рублей, а в декабре 2022 года - 1 720 рублей (+23% за год).

И, наконец, на третьей позиции – икра нерки. Статистика банка также показала снижение доли ее покупок - до 17%. В декабре прошлого года показатель равнялся 30%. При этом средний чек одной покупки икры нерки в последний месяц уходящего года составил 2 175 рублей. А годом ранее был 1 549 рублей.

Цены на красную икру в январе этого года впервые за историю наблюдений Росстатом превысили 6 тысяч рублей, достигнув 6 125 рублей. Затем они постепенно росли еще несколько месяцев до максимума в 6 315 рублей. С августа цены перешли к снижению. В ноябре стоимость красной икры продолжила снижаться, потеряв за месяц 1,4%. В результате в конце осени цена составила 5 974 рубля - минимум с декабря прошлого года (5 940 рублей).