Экономика

Онлайн-кредитование предлагают запретить

Оформление кредитов онлайн мошенниками от лица граждан и получение людьми займов под влиянием злоумышленников стало проблемой общероссийского масштаба, считает депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь. Впечатлившись многочисленными сообщениями в СМИ о жертвах многомиллионных операций, он разработал инициативу по изменению федерального законодательства с предложением запретить дистанционные займы в принципе. Только личное присутствие при подписании кредитного договора, по его мнению, может защитить людей как от собственного азарта, так и от использования чужих паспортных данных для дистанционного займа. Федеральные коллеги при всем понимании проблемы считают, что это не выход.

Петербургский депутат Андрей Рябоконь предлагает изменить статью 7 ФЗ «О потребительском кредите (займе)», дополнив положениями о необходимости собственноручно подписывать кредитный договор. Остальные документы, включая заявку на кредит, по его мнению, можно оформлять дистанционно, пишет «Парламентская газета».

«Преступники, пользуясь «утекшими» в интернет персональными данными, а также применяя методы социальной инженерии, оформляют кредиты от имени граждан на подставных лиц. Другая схема мошенников — когда они пугают людей угрозой хищения средств, убеждают граждан оформить заем онлайн и перевести его на «безопасный» счет», — говорит депутат.

Еще одна проблема — закредитованность тех людей, которым сложно себя контролировать. Поддаваясь соблазнам, они оформляют кредит за кредитом, попадая в кабалу, из которой им потом не выбраться.

«Простота, с которой можно оформить заем онлайн, подталкивает некоторых граждан к экспрессивным и порой необдуманным действиям, существенно увеличивая нагрузку граждан и «надувая пузырь» на рынке потребительского кредитования», — добавил парламентарий.

По данным Центрального банка, портфель микрозаймов в России, которые преимущественно выдаются физическим лицам, по итогам второго квартала 2023 года вырос до 398 миллиардов рублей. 73 процента из них — это онлайн-займы. Средний размер кредита — 12,4 тысячи рублей. Это так называемые деньги до зарплаты.

Долговая нагрузка у людей достаточно высокая. 27 процентов кредитов в первом полугодии 2023 года было выдано людям, у которых ПДН (показатель долговой нагрузки) выше 80 процентов, то есть более 80 процентов своих доходов заемщики отдают на покрытие займов. В такой ситуации долги отдавать крайне трудно. Отсюда и статистика по заложенности. В секторе микрофинансирования 34 процента заемщиков имеют просрочку дольше трех месяцев.

Что касается ситуации со всеми кредитными организациями, включая все крупные банки, то заложенность россиян с каждым годом увеличивается без тенденции к сокращению. Если на 1 ноября 2022 года долги физлиц составляли 26,1 триллиона рублей, то на 1 ноября 2023 года — 32,6 триллиона рублей. Для понимания, это более семи с половиной годовых бюджетов Москвы на 2024 год или 27,5 бюджета Санкт-Петербурга.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что запрет онлайн-выдачи кредита — это не выход: «Прогресс не остановить. Многие хотят решать такие вопросы дистанционно, потому что это быстро. Особенно это актуально для тех, кто занимается бизнесом. Если применение современных технологий в этом секторе мы будем сдерживать, то будем сдерживать развитие экономики. А это неправильно», — говорит депутат Госдумы.

Анатолий Аксаков убежден, что необходимость приходить за кредитом лично никак не повлияет на тех, кто увлечен этими процессами. А вот что касается мошенников, то пресечь их деятельность в ближайшее время планируется законом о самозапрете на займы.

«Документ уже разработан, и мы надеемся, что в январе он уже будет принят. Человек сможет установить самозапрет на кредиты, который будет отображаться в бюро кредитных историй. Еще один инструмент — возможность переуступить третьему лицу подписание такого рода договоров. Например, сыну, дочери или брату. То есть если даже злоумышленник обяжет, например, пожилого человека подписать кредитный договор, то соглашение о займе не будет действительным, если нет подтверждения третьего доверенного лица на заключение такой сделки», — пояснил парламентарий.

Сенатор Артем Шейкин считает, что вопрос о переводе оформления таких договоров в очный формат требует детальной проработки с Центральным банком: «В условиях всеобщей цифровизации необходимо искать баланс между безопасностью и удобством граждан при обращении в кредитные организации. Хотел бы отметить, что упор в данном вопросе необходимо делать не на способе подписания договора займа, а на установлении обязательства для кредитных организаций — проверять свободу волеизъявления заемщика на оформление документов», — отметил сенатор.

Он рассказал о разработанном им вместе с прокуратурой Москвы законопроекте, который предусматривает такое обязательство, а также вносит изменения в алгоритм предоставления потребительских кредитов, устанавливает обстоятельные требования для кредитных учреждений, при неисполнении которых договор будет считаться недействительным.

«По нашей инициативе кредитные организации будут обязаны вести аудиозапись разговора с заемщиком при обращении с вопросом о кредите. Запись поможет следствию установить, находилась ли жертва под психологическим воздействием при заключении договора. На ее основе будет решаться вопрос, исполнил ли банковский работник установленные требования, задал ли гражданину все необходимые вопросы, будет ли гражданин возвращать кредит, отданный злоумышленникам, или банк будет признан потерпевшим по делу о мошенничестве», — рассказал Артем Шейкин.