Экономика

Бюджет России получит 140 млрд от труда осужденных в 2024-2026 годах

В федеральный бюджет заложены доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду в объеме 46,5 млрд рублей в 2024-м, 46,8 млрд — в 2025-м и 47,2 млрд — в 2026-м, сообщили в пресс-службе Минфина. То есть за три года казна получит 140,5 млрд по такой статье.

По итогам 2023-го такие поступления оцениваются в 46,1 млрд, следует из заключения Счетной палаты (СП) на действующий бюджет («Известия» его изучили). При этом предыдущий финансовый план предполагал на 5 млрд меньше — 41,3 млрд. А показатель на конец прошлого года был на уровне 43,7 млрд.

Рост доходов от труда осужденных обусловлен изменением рыночной стоимости продукции, которую они производят, сказали в Минфине.

Еще одна причина увеличения поступлений по этой статье — рост заказов на изготовление продукции, выполнение работ и оказание услуг, заявили «Известиям» в пресс-бюро ФСИН. В службе сообщили, что в 2023-м повышение объемов производства товаров для органов власти составил более 30%.

Такая динамика доходов сопровождается снижением числа осужденных в РФ. За 10 лет их количество в колониях сократилось в 2,5 раза — с 700 тыс. до 266 тыс., сообщил замминистра юстиции Всеволод Вуколов на выездном заседании комитета СФ в октябре. Он также рассказал о создании «системы исправительных центров», в которых работает около 30 тыс. человек.

По итогам работы за 10 месяцев 2023-го к оплачиваемому труду привлечено более 85% из числа осужденных к лишению свободы, подлежащих трудоустройству, сообщили во ФСИН. При этом охват трудом граждан, приговоренных к принудительным работам в исправительных центрах составил 99,6%. В службе добавили, что в России уже действует 390 исправительных центров и участков.