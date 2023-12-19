Экономика

Государство намерено продать бизнесу до 30 предприятий

Минфин РФ решил «освежить» процессы приватизации госимущества в стране. Глава ведомства Антон Силуанов рассказал, что министерство подготовило список из 30 компаний, где доля государства составляет более 50%.

Они предлагаются к продаже с сохранением государством контролирующего пакета акций. Он напомнил, что приход частного инвестора повышает качество управления предприятия, так как тот вынужден сокращать издержки и работать на прибыль, пишет RuNews24.

В октябре 2023 года стало известно о том, что государство намерено продать АО «Росспиртпром», который на 100% находится в госсобственности. Этот холдинг владеет восемью спиртозаводами в разных частях России, имеет две сервисные компании.

Позиции «Росспиртпрома» на рынке в документах Минфина РФ были названы «слабыми». Поэтому ведомство Силуанова и предложило приватизировать его, направив предложение об этом Михаилу Мишустину.