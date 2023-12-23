Экономика

У россиян начнут требовать ИНН при оформлении кредита

Россияне смогут получить кредит только после предоставления ИНН. С его помощью банки будут проверять наличие самозапрета у клиента. Закон, который установит этот механизм защиты от мошенников, начнет действовать с 2025 года, рассказал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, в документе указан такой срок, потому что потребуется серьезная перенастройка системы. Нужно будет наладить взаимодействием банков и БКИ, а на это потребуется время, подчеркнул депутат.

«Но законопроект все готовы поддержать, поэтому в начале 2024-го мы его примем», — приводят слова Аксакова «Известия».

Он уточнил: в ходе дискуссии договорились, что в качестве идентификатора будет использоваться ИНН вместо СНИЛС. Этот номер потребуется для установки самозапрета на выдачу займов. Затем при оформлении ссуды банки будут обращаться в бюро кредитных историй, и получать от них информацию, можно ли одобрить заявку клиенту.