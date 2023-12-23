Экономика

Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца

Цены на куриные яйца взлетели не только из-за инфляции, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает. Я вспоминаю 2021 год — то один тип товаров резко подорожал, то другой. И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — сказала она.

Глава ЦБ также отметила, что на нынешний высокий спрос напрямую влияет денежно-кредитная политика и ключевая ставка. Однако рынок реагируют на решения Центробанка с задержкой, добавила она, оценив его в три-шесть кварталов, пишет РБК.

В Минсельхозе спрогнозировали стабилизацию цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства. Аналогичный прогноз делал и зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов. Он отмечал, что уровень цен на яйца стал рекордным за десять лет, однако уже в 2024 году можно ожидать его снижение.

Президент России Владимир Путин ранее объяснил подорожание тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил глава государства. Он выразил уверенность, что в скором времени ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.