Экономика

Региональный парламент одобрил бюджет территориального ФОМС на 2024 год

Законопроект «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» приняли депутаты Псковского областного Собрания депутатов в окончательном чтении на сессии 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Запланированные на 2024 год доходы фонда составляют 10 млрд 969 млн 232,5 тысяч рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов - 11 млрд 715 млн 813 тысяч рублей и 12 млрд 483 млн 933,3 тысяч рублей соответственно. Год назад эта цифра была меньше на миллиард рублей – 9 млрд 839 млн 205,2 тысяч рублей.

Дефицит бюджета Фонда в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов не планируется. Расходы равны доходам и составляют 10 млрд 969 млн 232,5 тысяч рублей.

Основной источник средств – федеральная субвенция, рассчитанная исходя из численности застрахованного населения области на начало текущего года и базового подушевого норматива.

На финансирование дополнительного профессионального образования медработников по программам повышения квалификации, приобретение и проведение ремонта медоборудования направляется 8 млрд 320,5 тыс. рублей. А на возмещение затрат медицинским организациям области за услуги людям, застрахованным в других регионах, - 206 млн 300 тыс. рублей.

На выплаты медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения предусмотрено 120,3 тыс. рублей.

Для финансовой устойчивости и реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Псковской области сформирован нормированный страховой запас в сумме 1 млрд 529 млн 454,4 тыс. рублей.