Экономика

Совершенствующие межбюджетные отношения поправки приняли депутаты областного Собрания

Изменения в закон «О межбюджетных отношениях в Псковской области» приняли депутаты Псковского областного Собрания депутатов на сессии 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Соответствующий документ разработали для совершенствования межбюджетных отношений в Псковской области и формирования проекта областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Одобрены следующие поправки к закону:

- в порядок и методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности вносятся изменения, предусматривающие расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным округам;

- в нормативную численность лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы ОМСУ, вносятся изменения, предусматривающие установление нормативной численности лиц, замещающих должности муниципальной службы, в также изменения, предусматривающие изменение нормативной численности лиц, замещающих должности муниципальной службы в поселениях, в связи с изменением численности населения;

- устанавливаются нормативы стандарта по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, содержанию объектов водоснабжения, мероприятиям по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в муниципальных округах;

- увеличивается дифференцированный норматив отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ с 12% до 13%;

Кроме того, расчет базовых бюджетных расходов на содержание спортивных школ муниципального района (городского округа) переносится из расходов на мероприятия по физкультуре и спорту муниципального района (городского округа), в расходы

на образование муниципального района (городского округа).

Депутаты единогласно одобрили предусматривающий изменения законопроект в двух чтениях.