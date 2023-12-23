Экономика

Бюджетные расходы Псковской области в текущем году превысили 65,3 млрд рублей

Последние в этом году поправки в областной бюджет внесли депутаты на сессии регионального парламента 25 декабря. Общие параметры бюджета за счёт федеральных поступлений и собственных средств увеличились на 2 млрд 279 млн 335 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Дополнительные средства распределены на здравоохранение, образование, социальную сферу, культуру, ЖКХ и ряд других государственных программ.

В бюджете учтены федеральные средства и областное софинансирование к ним на строительство и реконструкцию объектов образования в приграничных районах области в общей сумме 802 млн рублей, а также 288,8 млн рублей – на строительство школы для одарённых детей на 800 мест с кампусом на 300 мест.

За счёт средств областного бюджета на 157,8 млн рублей увеличены лимиты на обеспечение социальных выплат.

331 млн рублей направляется на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, 16,8 млн рублей – на покупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей, больных сахарным диабетом, 12,3 млн рублей – на единовременные компенсационные выплаты сельским медикам.

Муниципальные предприятия ЖКХ получат 192 млн рублей на компенсацию межтарифной разницы. Дополнительные средства в размере 208,3 млн рублей предусмотрены на завершение реконструкции бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове, где будет располагаться историко-краеведческая библиотека.

С учётом принятых изменений на конец 2023 года областной бюджет составляет по доходам 61 млрд 667 млн 76 тысяч рублей, по расходам – 65 млрд 381 млн 584 тысяч рублей.