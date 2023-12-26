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Экономика

Инвестпроекты по производству электробусов и специй утвердил Экспертный совет «Моглино»

26.12.2023 19:00|ПсковКомментариев: 0

Экспертный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» утвердил два инвестиционных проекта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, заседание прошло в здании правительства 26 декабря под председательством заместителя губернатора Нинель Салагаевой.

Проект по производству электробусов большой и особо большой вместимости предполагает создание экологичного общественного транспорта. Планируется, что объем вложений превысит 2 млрд рублей — около 75% составят собственные средства компании. По словам члена совета директоров организации «Транс-Альфа Запад» Дмитрия Арбузова, на 2024–2025 годы заложено проектирование и строительство первой очереди производства, создание второй очереди предполагается к 2027 году.

Предприятие расположится на земельном участке площадью более 23 га. Здесь работодатель создаст более 400 рабочих мест при выходе на плановые показатели. Дополнительно Дмитрий Арбузов доложил, что специалисты планируют достичь высокого уровня локализации производства.

«Инвестор ведет себя очень активно в решении организационных вопросов, делает все быстро», — отметила Нинель Салагаева, оценивая проект.

Еще один проект — создание производства специй и пряностей. Концепцию представил руководитель проекта от организации «Исма Тех» Илья Герасимов.

«Проект предполагает быструю реализацию — к концу 2024 года мы планируем получить первую производственную партию специй. В настоящее время на земельном участке специалисты проводят геологические изыскания. Для строительства уже заключен договор на изготовление металлоконструкций», — рассказал Илья Герасимов.

После выхода на плановую мощность предприятие сможет выпускать не менее 350 тонн продукции в год. Будет создано до 20 рабочих мест. Объем вложений — почти 130 млн рублей.

Оба проекта члены экспертного совета поддержали единогласно. ОЭЗ «Моглино» заключит с инвесторами соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности.

Источник: Псковская Лента Новостей
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