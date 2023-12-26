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Экономика

Средняя стоимость кредита к концу года превысила 26%

29.12.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Средний размер полной стоимости кредита (ПСК) с начала года вырос на 6,5 п.п. Об этом сообщили в «Финуслугах». Если в январе показатель составлял 19,44%, то к 22 декабря он превысил 26%. При этом максимальный размер ПСК сейчас — 67%, уточнили в «Финуслугах».

В то же время ключевая с начала года увеличилась более чем вдвое — на 8,5 п.п., с 7,5 до 16%. Разница в росте ПСК и ставки Центробанка (ЦБ) составляет 2 п.п. — это значит, что в будущем стоимость кредитов может вырасти на сопоставимую величину, пишут «Известия»

Стоимость кредита зависит в первую очередь от ставки по займу. Но помимо нее в расчет ПСК включается также оплата сопутствующих услуг, напомнил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Как правило, их стоимость не меняется в зависимости от ключевой ставки, уточнил эксперт.

«Возможности для увеличения полной стоимости кредита при выросшей вдвое ключевой процентной ставке, конечно, остаются», — отметила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Она пояснила: кредитный рынок, в том числе ипотечный, сильно перегрет, а требования к заемщикам всё время повышаются, поэтому очень вероятно, что ПСК у российских банков будет расти как минимум в течение первого полугодия 2024-го.

ПСК продолжает рост вслед за ключевой ставкой, что приводит к сокращению кредитования в РФ. В ноябре по сравнению с октябрем его объемы уменьшились на 14%, а количество выданных займов — на 8%, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Такая динамика говорит о том, что средний чек по ссудам также становится меньше — за месяц показатель сократился со 194 тысяч до 180 тысяч рублей.

Теги: #деньги #кредит
Источник: Псковская Лента Новостей
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