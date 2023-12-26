Экономика

Крупнейший российский автозавод приостановил выпуск автомобилей

Российский производитель грузовиков «КамАЗ» приостановил выпуск автомобилей 30 декабря в связи с праздниками. Об это сообщает пресс-служба предприятия.

«В связи с общероссийскими праздниками с сегодняшнего дня приостановлена работа главных сборочных конвейеров «КамАЗа». Отдых камазовцев продлится с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Во вторник, 9 января, компания возобновит производственную деятельность», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что несмотря на все сложности и вызовы нового времени, основные задачи, поставленные перед подразделениями ПАО «КамАЗ» на 2023 год, выполнены, передает «Газета.ру».