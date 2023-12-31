Экономика

Путин: Выросли показатели эффективности и жизнеспособности России

Несмотря на то, что Россия находится в состоянии вооруженного конфликта, все показатели эффективности страны выросли, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с военнослужащими.

«Как это не покажется странным, несмотря на то, что мы находимся в состоянии вооруженного конфликта, все основные показатели жизнеспособности, эффективности страны, они возросли. Это самый важный показатель состояния России», — приводит слова Путина «Прайм».

Путин добавил, что уровень безработицы в стране находится на минимальном уровне — 2,9%, подобного «не было никогда за историю России».