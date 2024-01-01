Экономика

Центробанк заявил о приросте наличных у россиян

Прирост наличных у населения России по итогам 2023 года превысил 1,9 триллиона рублей, следует из данных Банка России.

Согласно статистике ЦБ, объем наличных денег в обращении на 1 декабря достиг 17,91 триллиона рублей. С января по ноябрь 2023 года остатки наличных на руках у населения выросли на 1,56 триллиона рублей, или 9,6%. За неполный декабрь (по данным на 28 декабря) объем наличных у россиян увеличился еще на 374,7 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

Таким образом, по итогам года прирост наличных в обращении составил 1,94 триллиона рублей.

При этом в 2022 году объем наличных в обращении вырос в России на 2,28 триллиона рублей.